В Кишиневе начались выборы в местные органы власти

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Избирательные участки в Кишиневе на начавшихся в воскресенье в Молдавии выборах в местные органы власти открылись без происшествий, сообщила журналистам представитель кишиневского избирательного округа Инна Бабин.

"Все избирательные участки открылись вовремя, в 07.00 без происшествий. В избирательный список Кишинева вошли 631668 человек, — сказала Бабин.

Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии. К 08.00 явка в Кишиневе составила 1,08%.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).