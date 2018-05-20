В Молдавии начались досрочные выборы в местные органы власти

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. В Молдавии в воскресенье начались досрочные выборы в местные органы власти, избирательные участки открылись по всей стране в 7 часов утра.

Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.

В Бельцах фаворитами избирательной кампании считается представитель политформирования "Наша партия" Николай Григоришин и кандидат от партии социалистов Александр Усатый. Всего на кресло мэра Бельц претендуют 8 кандидатов.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).