"Уничтожение Европы": Порошенко назвал цель "Северного потока - 2"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что целью газопровода "Северный поток — 2" является "уничтожение Европы", об этом он написал в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine.

"Строительство Nord Stream 2 — чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы, в конце концов, ее уничтожить. Это всегда была идеологией энергетической политики Кремля", — заявил украинский лидер.

Строительство газопровода, считает Порошенко, сдерживает "агрессора", но как только "Северный поток — 2" заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины, Кремль начнет "еще более жесткое наступление" на европейские ценности.

"Многие в Европе видят в этом попытку "накормить монстра". Инвестиции в Nord Stream 2 является инвестицией в разложении Европы. У Европы сейчас два выбора: поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой или построить совершенно ненужный трубопровод, который соединит ее со страной, которая открыто ее презирает", — резюмировал Порошенко.

"Прямая угроза" Киеву

Газопровод "Северный поток-2" призван оказывать на европейские страны политическое давление, заявил ранее украинский премьер Владимир Гройсман на встрече с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

"Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость от нее всей Европы", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

По словам украинского премьера, "Северный поток-2" является "исключительно геополитической конструкцией", которая несет "прямую угрозу" Киеву.

"Зависимая" от Украины Россия

Надо "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", заявил в конце апреля депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина"

Парламентарий отметил, что при реализации проекта "Северный поток — 2" бюджет Украины недосчитается доходов.

"Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу и на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом", — посетовал депутат.

Также Геращенко выразил уверенность, что Россия якобы сможет напасть на Украину, когда газопровод построят.

Запуск "Северного потока — 2" может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину, заявил, в свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Запуск "Северного потока — 2" может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину", — передает слова парламентария информагентство УНИАН.

Политик также заявил о мнимых энергетической и военной угрозах со стороны Москвы. По его словам, Киев уже "неоднократно переживал энергетические атаки от России".

Кроме того, в реализации "Северного потока — 2" Парубий увидел "агрессивное намерение Москвы оказывать давление на Евросоюз".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Против строительства выступили несколько государств, в частности Украина и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.