СМИ вычислили тайного информатора ФБР в деле о "связи Трампа с Россией"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тайным информатором ФБР в расследовании связей с РФ в отношении членов предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер, к такому выводу приходит издание Intercept.

Вывод сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.

Ранее газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что осведомителем был экс-сотрудник администрации, который преподает в Великобритании, известен в Вашингтоне и ранее также был источником информации для ЦРУ. По просьбе ФБР информатор встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание отмечало, что осведомитель является "американским гражданином, преподающим в Британии". Издание Washington Post также опубликовало подобный материал.

Как отмечает Intercept, Халпер в настоящее время действительно преподает в Кембриджском университете. Более того, напоминает издание, Халпер предположительно является фигурантом "давно забытого шпионского скандала" президентских выборов 1980 года, когда предвыборная кампания Рональда Рейгана через агентов ЦРУ, направляемых Халпером, была уличена в шпионской операции в администрации Джимми Картера. Операция в том числе предполагала передачу секретной информации о внешней политике Картера представителям кампании Рейгана.

"Таким образом, как оказывается, осведомитель, привлеченный ФБР в 2016 году к сбору информации о кампании Трампа, не был кем-то неизвестным ранее, сверхсекретным лицом, раскрытие которого привело бы к угрозе чьей-то жизни. Совсем наоборот: десятилетия его работы на ЦРУ, в том числе его роль в неэтичной, если не преступной, шпионской операции в ходе президентской кампании 1980 года, достаточно широко известны", — заключает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что ФБР имели осведомителя в его предвыборном штабе, заявив, что если она соответствует действительности, это серьезнее, чем Уотергейтский скандал.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы абсолютно голословными.