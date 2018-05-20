В Мексике подтвердили гибель семи своих граждан в авиакатастрофе на Кубе

КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Правительство Мексики подтвердило гибель семи соотечественников в авиакатастрофе на Кубе.

"Правительство Мексики через министерство иностранных дел сообщает, что, основываясь на официальной информации, предоставленной правительством Кубы, можно подтвердить вызывающий сожаление факт гибели семи мексиканских граждан (шесть членов экипажа и одна пассажирка) в результате происшествия с самолетом компании Cubana de Aviacion в пятницу в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване", — говорится в сообщении МИД Мексики.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.