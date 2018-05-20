СМИ: Берлускони получил наследство от скончавшейся бывшей секретарши

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Итальянский политик Сильвио Берлускони получил наследство в размере трех миллионов евро от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции премьер-министра Италии, сообщает газета Stampa.

По информации издания, 88-летняя Анна Ч. скончалась еще 20 дней назад. Детей и мужа у нее не было, поэтому владелица трех больших объектов недвижимости и обладательница двух банковских счетов обратилась к адвокатам с просьбой составить завещание на Берлускони, с которым работала ранее.

"Синьора Анна Ч. обратилась к нам некоторое время назад. Женщина, скончавшаяся около 20 дней назад, попросила нас подготовить собственноручное завещание в пользу экс-премьера, с которым она работала в качестве секретаря в президиуме Совета министров", — цитирует издание адвоката Андреа Феррари.

Причиной "благосклонности" к Берлускони является "благодарность за годы совместной работы", отмечает газета.