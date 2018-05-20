Пенс призвал Ципраса продолжить диалог с Македонией о названии страны

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в разговоре с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил о необходимости продолжить работу с Македонией для решения спора вокруг названия страны.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.

В ходе телефонного разговора Пенс выразил Ципрасу признательность за его лидерство по усилиям, направленным на разрешение долгих разногласий.

"Они согласились, что у сторон есть историческая возможность решить эту проблему. Вице-президент призвал премьер-министра Ципраса продолжить работу с премьер-министром Заевым по взаимоприемлемому соглашению. Решение этого вопроса будет способствовать стабильности и миру в регионе", — отметили в Белом доме.

Ранее в субботу македонский премьер Зоран Заев заявил, что название Илинденская Македония является для Скопье и Афин наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ). Он добавил, что кабмин в Скопье согласен на всеобщее употребление данного названия, внутри страны оно будет вводиться постепенно, после референдума по данному вопросу.

Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так, поскольку началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас это главный государственный праздник страны — День республики.