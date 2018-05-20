Стала известна причина пожара на заводе в Техасе

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Причиной пожара на заводе Kuraray America недалеко от Хьюстона в американском штате Техас, в результате которого пострадали не менее 22 человек, стала утечка этилена, говорится в заявлении предприятия.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека пострадали при пожаре на заводе недалеко от Хьюстона в американском штате Техас. Возгорание произошло в 10.30 утра по местному времени (18.30 мск) на заводе Kuraray America, Inc. Пострадавшие доставлены в больницу.

"По предварительным данным, в предохранительном клапане давления произошла утечка этилена, что спровоцировало возгорание в одной из наших установок", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter предприятия.

Администрация завода также сообщила, что продолжает сотрудничать с местными властями в проведении расследования инцидента.