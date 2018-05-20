Раненная при обстреле Горловки женщина скончалась

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Раненная при обстреле Горловки в Донбассе женщина скончалась, не приходя в сознание, сообщил в социальной сети и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Ранее о ранении мужчины и женщины при обстреле Горловки украинскими силовиками сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК). Позже и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько заявил о гибели мужчины.

"Деменко Надежда Денисовна, 1974 (года рождения — ред.). Вторая раненная сегодня при обстреле Зайцево (поселок на окраине Горловки — ред.). Умерла, не приходя в сознание", — написал Приходько.

Горловка находится в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.