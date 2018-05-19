Трамп написал имя жены с ошибкой

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в написании имени своей супруги Меланьи в сообщении в Twitter, сообщает The Hill.

Поздравляя жену с возвращением из больницы после операции на почках, Трамп назвал ее "Мелани".

"Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания", — написал американский лидер на своей странице в соцсети.

Как отмечает The Hill, через некоторое время Трамп удалил первоначальный твит и опубликовал новую запись с правильным написанием имени супруги.

Ранее сообщалось о возвращении Меланьи Трамп в Белый дом после эмболизации сосудов почек. По словам первой леди, сейчас она чувствует себя "замечательно".