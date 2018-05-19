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Греческие политики осудили нападение на мэра Салоников

23:2119.05.2018
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© Фото : Министерство культуры ГрецииВизантийский рынок в Салониках, Греция. Архивное фотоВизантийский рынок в Салониках, Греция. Архивное фото
© Фото : Министерство культуры Греции

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Представители правительства Греции и оппозиция осудили как "фашистское" нападение толпы людей на мэра Салоников Янниса Бутариса во время памятных мероприятий в годовщину геноцида понтийских греков.

Салоники, Греция. Архивное фото
© РИА Новости / Дарья Буймова
Мэра Салоников изгнали с митинга в годовщину геноцида понтийских греков

В Греции 19 мая вспоминают жертв геноцида понтийских греков в Турции — турки убили более 350 тысяч греков. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия.

Бутарис вынужден был бежать с мемориальных мероприятий, проходивших возле Белой башни в центре города, после того, как толпа людей окружила мэра и сначала стала оскорблять его, а затем некоторые люди начали бить его и бросать бутылки с водой. Бутарис ранее выступал за укрепление торговых связей с Турцией, а в День памяти жертв геноцида разрешил членам обществ гомосексуалистов и лесбиянок провести гей-парад Thessaloniki Pride.

"Те, кто напал на мэра Салоников, Янниса Бутариса, не являются ни возмущенными гражданами, ни собравшейся толпой. Это просто крайне правые хулиганы, которые должны сразу же получить отпор на последствия своих действий. Пока политические силы позволяют крайне правым маргиналам скрываться за якобы патриотическими чувствами, змея фашизма напрямую угрожает демократии", — говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Греции, поступившем в РИА Новости.

Официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос назвал "позором фашистское нападение" на Бутариса. "Не позволим темноте поглотить свет демократии", — написал Тзанакопулос в Twitter.

Оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" также назвала нападение фашистским.

"Нападавшие должны быть немедленно арестованы, и правительство должно наконец осознать, что беззаконие превысило все рамки из-за его недопустимой терпимости к насилию", — говорится в заявлении партии.

Лидер партии "Потами" Ставрос Теодоракис выразил поддержку мэру и заявил, что проблема в культивировании ненависти в обществе.

"Всегда найдётся 5-6 хулиганов, готовых атаковать тех, кто им не нравится. Проблема в тех, кто распространяет ложь и культивирует ненависть. И они носят не капюшоны, а костюмы", — написал Теодоракис в твиттере.

Мэр Афин Георгиос Каминис поддержал своего коллегу и заявил, что вызывает беспокойство то, что популизм и национализм открыто угрожают демократии и обществу.

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