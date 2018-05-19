В генконсульстве в Марселе нет информации о якобы задержанном выходце из РФ

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральное консульство России в Марселе пока не получало информации о якобы задержанном в южном городе выходце из РФ.

Ранее в субботу железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован после задержания подозрительного мужчины. Военный, находящийся на вокзале, увидел мужчину с сумкой, в которой можно было различить провода и аккумуляторы. Задержанный уверял, что в его сумке нет взрывчатых веществ.

Прокурор Ксавье Тарабо ранее заявил агентству Франс Пресс, что задержанный "назвался чеченцем и говорит по-русски". Вместе с тем, по словам прокурора Марселя, личность задержанного "пока не установлена".

"Нам такой информации пока не поступало, из полиции никто не обращался", — сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.