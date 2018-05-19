В числе погибших при крушении самолета на Кубе 20 священников

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Двадцать священников евангелической церкви значатся в списке погибших в авиакатастрофе в аэропорту Гаваны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Кубинский совет церквей.

"В этом самолете находилось десять пар пасторов, то есть 20 человек. Все они были из назорейской церкви в восточном регионе", — цитирует агентство члена совета Майте Куесада.

По данным агентства, группа священников несколько дней находилась в кубинской столице на встрече и в пятницу возвращалась домой.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.