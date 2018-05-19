Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110 человек

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.

Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего в пятницу между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас самолета Boeing 737-200 находилось всего 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек числились погибшими.

Как сообщает агентство, Искьедо уточнил, что в результате крушения погибли 110 человек, трое выжили. В числе погибших — 99 кубинцев, шесть мексиканцев (члены экипажа), турист из Мексики и пара туристов из Аргентины, а также два жителя Западной Сахары.