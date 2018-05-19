Мэра Салоников изгнали с митинга в годовщину геноцида понтийских греков

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости. Мэр города Салоники Яннис Бутарис вынужден был бежать с мемориальных мероприятий, проходивших в годовщину геноцида понтийских греков возле Белой башни в центре города, сообщает телеканал Skai.

В Греции 19 мая вспоминают жертв геноцида понтийских греков в Турции — турки убили более 350 тысяч греков. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия.

В Салониках толпа окружила мэра и сначала стала оскорблять его, а затем некоторые люди начали бить его и бросать бутылки с водой.

Охрана стала быстро уводить Бутариса к машине, однако несколько десятков человек преследовали его. Толпа повредила машину мэра.

Как сообщает Skai, причиной нападения стали заявления мэра Салоников в поддержку укрепления греко-турецких отношений путем торгового сотрудничества с Турцией. Однако главной причиной могло стать то, что он разрешил членам обществ гомосексуалистов и лесбиянок провести гей-парад Thessaloniki Pride в день геноцида понтийцев.