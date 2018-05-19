Найден первый черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского самолета

МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Кубинские специалисты нашли один из двух черных ящиков разбившегося в пятницу пассажирского самолета и надеются в ближайшее время обнаружить второй, заявил министр транспорта Кубы Адель Искьердо, сообщает агентство EFE.

По словам министра, ящик "находится в хорошем состоянии", а специалисты продолжают "интенсивно работать" в зоне крушения.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.