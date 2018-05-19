Порошенко назвал три ключевых достижения на посту президента

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Петр Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента Украины, передает УНИАН.

По словам главы государства, наиболее значимыми для страны являются "усиление украинской армии, подписание соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами".

Отдельно Порошенко остановился на обороноспособности страны и состоянии вооруженных сил.

"Только что вернулся с фронта и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, но и имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета", — заявил Порошенко.

Он также добавил, что Украина тратит на обороноспособность около 6% ВВП, в то время как другие страны – "только 1%".

В то же время Порошенко отметил, что эти средства могли бы использоваться в других целях и значительно улучшить уровень жизни в стране.

"Я только могу представить, если бы эти 100 миллиардов гривен сейчас направить не на финансирование армии, а на развитие Украины. Какие тогда были бы темпы роста и улучшения жизни людей", — подчеркнул глава государства.

Порошенко неоднократно называл украинскую армию "одной из самых боеспособных в мире" и хвалил "дерзкие" действия военных во время учений. Он также не раз говорил о "европейском" будущем страны и выражал надежду на то, что Украина станет членом "великой семьи" ЕС.