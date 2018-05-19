Лидер коммунистов Приднестровья Хоржан освобожден от должности

ТИРАСПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Пленум Приднестровской коммунистической партии (ПКП) в субботу освободил Олега Хоржана от должности председателя партии.

"В связи с возникшей необходимостью освободить Хоржана Олега Олеговича от должности председателя центрального комитета Приднестровской коммунистической партии", — говорится в сообщении, размещенном на сайте партии.

Исполнять обязанности председателя до проведения съезда партии поручено Надежде Бондаренко.

В сообщении не уточняются причины кадровой перестановки, но отмечается, что пленум партии был собран по инициативе Хоржана.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.