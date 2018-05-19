Греция договорилась с кредиторами по пакету реформ, сообщили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Еврокомиссия сообщила о достижении в субботу Грецией соглашения с международными кредиторами по пакету реформ, необходимых для успешного завершения четвертой оценки выполнения Афинами требований программы финпомощи.
"Данное соглашение будет представлено на заседании Еврогруппы 24 мая", — говорится в распространенном в субботу сообщении ЕК.
Греческие власти намерены осуществить эти меры до заседания министров финансов Еврогруппы 21 июня. С этой целью в предстоящие недели продолжатся интенсивные консультации с греческими властями.
Четвертая оценка включает выполнение Грецией 88 предварительных условий, наиболее важными из которых являются бюджетные вопросы, пересмотр льгот по инвалидности, пересмотр закона о банковских кредитах, продвижение приватизации, в основном в энергетическом секторе, и изменения в налоге на недвижимость.