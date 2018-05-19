Греция договорилась с кредиторами по пакету реформ, сообщили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Еврокомиссия сообщила о достижении в субботу Грецией соглашения с международными кредиторами по пакету реформ, необходимых для успешного завершения четвертой оценки выполнения Афинами требований программы финпомощи.

Главы миссий международных кредиторов с февраля проводили в Афинах переговоры по четвертой оценке реформ — последней перед выходом Греции из программы помощи объемом 86 миллиардов евро. Положительная оценка необходима Греции как для успешного выхода из меморандумов с кредиторами, так и для получения очередных траншей кредита.

"Данное соглашение будет представлено на заседании Еврогруппы 24 мая", — говорится в распространенном в субботу сообщении ЕК.

Греческие власти намерены осуществить эти меры до заседания министров финансов Еврогруппы 21 июня. С этой целью в предстоящие недели продолжатся интенсивные консультации с греческими властями.

Греция в связи с кризисом с 2010 года не может кредитоваться на международных финансовых рынках и получает от четверки международных кредиторов (Еврокомиссии, Международного валютного фонда, Европейского центробанка и Европейского механизма стабильности) кредиты в обмен на реформы.

Четвертая оценка включает выполнение Грецией 88 предварительных условий, наиболее важными из которых являются бюджетные вопросы, пересмотр льгот по инвалидности, пересмотр закона о банковских кредитах, продвижение приватизации, в основном в энергетическом секторе, и изменения в налоге на недвижимость.