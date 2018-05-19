СМИ: не менее 22 человек пострадали при пожаре на заводе в США

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека пострадали при пожаре на заводе недалеко от Хьюстона в американском штате Техас, сообщает местный телеканал АВС13 со ссылкой на пожарную часть города Пасадена.

Возгорание произошло в 10.30 утра по местному времени (18.30 мск) на заводе Kuraray America, Inc. Пострадавшие доставлены в больницу.

По словам представителя пожарной службы, пожар был ликвидирован и не представляет опасности для горожан. Возможность террористической атаки исключена.

Представители завода сотрудничают с местными властями, чтобы определить причины возгорания.