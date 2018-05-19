СМИ: не менее 22 человек пострадали при пожаре на заводе в США

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека пострадали при пожаре на заводе недалеко от Хьюстона в американском штате Техас, сообщает местный телеканал АВС13 со ссылкой на пожарную часть города Пасадена.
Возгорание произошло в 10.30 утра по местному времени (18.30 мск) на заводе Kuraray America, Inc. Пострадавшие доставлены в больницу.
По словам представителя пожарной службы, пожар был ликвидирован и не представляет опасности для горожан. Возможность террористической атаки исключена.
Представители завода сотрудничают с местными властями, чтобы определить причины возгорания.
BREAKING: 22 people injured after flash fire at Kuraray America, Inc. plant near Pasadena https://t.co/devBgSJrMb pic.twitter.com/PpaeA6MmDc— ABC13 Houston (@abc13houston) 19 мая 2018 г.