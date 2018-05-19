На Украине завершились испытания ракетного комплекса "Скиф"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На Украине завершились финальные испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф", сообщает в Facebook киевское конструкторское бюро "Луч".

На опубликованных кадрах показан запуск учебных и боевых ракет.

Как отмечается в публикации, завершающий этап испытаний проводился в Черниговской области с присутствием "представителей заказчика".

"Все назначенные цели были успешно поражены", — говорится в сообщении.

ПТРК "Скиф" — экспортная версия украинского "Стугна-П". Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. По словам разработчиков, сама ракета не изменилась.