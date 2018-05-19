Глава МИД ФРГ отметил прогресс в отношениях с Россией

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил прогресс в отношениях между Германией и Россией, пишет газета Saarbruecker Zeitung.

"Все хотят наладить диалог. Однако диалог ради диалога – это только полдела. Я хочу результатов", — заявил Маас.

Он отметил, что в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым они обсудили не только межвузовские и научные проекты, но и договорились о регулярных встречах по безопасности на уровне первых заместителей глав МИД двух стран и о встрече по Украине в "нормандском формате".

"Как мы видим, наш подход принес весьма определенный результат, в то время как все только говорят о диалоге, я уже давно забочусь о том, чтобы укрепить его", — сказал Маас.