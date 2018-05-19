МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Раненный при обстреле Горловки в Донбассе мужчина скончался, девушка тяжело ранена, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее о ранении двух мирных жителей при обстреле Горловки украинскими силовиками сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"Зайцево. Полетаева, 127. К сожалению, опять погибший. Симонов Сергей Юрьевич, 26.08.1972. И тяжело ранена его девушка. Данных пока нет", — написал Приходько на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Горловка находится в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.