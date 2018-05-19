Премьер Македонии огласил возможное новое название страны

БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Название Илинденская Македония является для Скопье и Афин наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ), сообщил в субботу македонский премьер Зоран Заев.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.

На минувшей неделе Заев провёл переговоры со своим коллегой из Греции Алексисом Ципрасом, о ходе которых он проинформировал в субботу президента Георге Иванова, председателя парламента Талата Джафери, лидера коалиционной албанской партии ДУИ Али Ахмети и главу оппозиционного движения ВМРО-ДПМНЕ Христиана Мицкоски.

"С полной ответственностью, вниманием и приверженностью государственным интересам я проинформировал главу государства, Собрания (парламента), лидеров ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ о том, что правительства Македонии и Греции разговаривают об опциях для решения, которое может быть принято обеими сторонами. Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски – Republic of Ilinden Macedonia, на албанском – Republika Ilindenase e Maqedonisё", — заявил Заев на пресс-конференции по итогам встречи.

Он добавил, что кабмин в Скопье согласен на всеобщее употребление данного названия, внутри страны оно будет вводиться постепенно, после референдума по данному вопросу.

Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так, поскольку началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас это главный государственный праздник страны – День республики.

"Илинден (Ильин день) – наше светлое будущее, с этим именем мы выступаем за нашу идентичность, македонский Илинден – гарантия многонациональности Македонии", — отметил Заев.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски после встречи с Заевым выразил журналистам нежелание менять конституцию Македонии для введения всеобщего употребления нового названия республики. Представители ряда албанских движений днем также высказали сомнения из-за избрания праздника христианского святого для нового названия страны.