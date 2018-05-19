Премьер Македонии огласил возможное новое название страны

БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Название Илинденская Македония является для Скопье и Афин наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ), сообщил в субботу македонский премьер Зоран Заев.
На минувшей неделе Заев провёл переговоры со своим коллегой из Греции Алексисом Ципрасом, о ходе которых он проинформировал в субботу президента Георге Иванова, председателя парламента Талата Джафери, лидера коалиционной албанской партии ДУИ Али Ахмети и главу оппозиционного движения ВМРО-ДПМНЕ Христиана Мицкоски.
Он добавил, что кабмин в Скопье согласен на всеобщее употребление данного названия, внутри страны оно будет вводиться постепенно, после референдума по данному вопросу.
Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так, поскольку началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас это главный государственный праздник страны – День республики.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски после встречи с Заевым выразил журналистам нежелание менять конституцию Македонии для введения всеобщего употребления нового названия республики. Представители ряда албанских движений днем также высказали сомнения из-за избрания праздника христианского святого для нового названия страны.