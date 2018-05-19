Украинские силовики открыли огонь по Горловке, ранены два человека

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь по подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Горловке, ранены двое мирных жителей, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"В результате минометного обстрела со стороны ВСУ поселка Зайцево тяжелые ранения получили мужчина и женщина, проживающие по адресу Полетаева, 127. На место выехала карета скорой помощи, информация о ранениях уточняется", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.