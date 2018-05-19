ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. В Пентагоне не разделяют опасения России по поводу угрозы распространения террористической группировки "Исламское государство"* в странах Центральной Азии. По мнению американских военных, подобные заявление являются "российской пропагандой".
Однако в американском военном ведомстве сочли "беспочвенными" подобные опасения Москвы.
"Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ-К* (ИГ* в Афганистане. — Прим. ред.) в попытке подорвать (усилия) США в Афганистане. Россия ищет любую возможность, которую она может найти, чтобы вбить клин между США и нашими центральноазиатскими партнерами. Эти беспочвенные заявления о попытках ИГИЛ-К* захватить территории в Центральной Азии являются не более чем пропагандой", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.
При этом в Пентагоне также заявили, что Россия предпринимает недостаточные усилия для борьбы с терроризмом на своей территории.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.