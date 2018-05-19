Премьер Армении заявил, что власти намерены добиться независимости судов

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что никто в Армении не будет давать указания судьям и у властей есть политическая воля для создания независимой судебной системы.

"Сегодня в Армении есть политическая воля для формирования независимой судебной системы, и такая система будет создана. Никаких указаний судьям из Баграмяна 26 (адрес резиденции премьера) или других властных структур даваться не будет", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook

Он отметил, что недопустимы как незаконные попытки оказания влияния на судей, так и принятия судьями субъективных решений, в частности за взятки. В обоих случаях, по словам премьера, виновные будут привлечены к ответственности.

"Существуют "красные линии", которые переходить нельзя. Мы должны дать возможность судьям самим принимать абсолютно независимые решения, но если они будут делать это за взятки, то должны знать, что за ними придут", — подчеркнул Пашинян.

Он также добавил, что выступает против неуместного содержания людей под стражей. "Число арестованных не должно превышать количество спальных мест в уголовно-исполнительных учреждениях", — отметил Пашинян.