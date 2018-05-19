МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебану Ласо Эрнандесу в связи с авиакатастрофой в аэропорту Гаваны.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 108 человек погибли, две женщины находятся в больнице.

"От лица депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной. Ужасная трагедия унесла множество жизней, принесла горе и страдания в сотни семей. В эти трудные минуты вместе с Вами разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаю скорейшего выздоровления оставшимся в живых пассажирам, за чью жизнь борются врачи",- цитирует Володина пресс- служба Госдумы.