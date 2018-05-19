Боевую технику из США разгружают в порту Антверпена для переброски в Польшу

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Бронетехника из состава базирующейся в Техасе бригады ВС США разгружается в порту бельгийского Антверпена для последующей транспортировки в Восточную Европу, сообщила пресс-служба бельгийского минобороны.

"Военная техника США прибыла в порт Антверпена для дальнейшего развертывания в Восточной Европе в рамках операции Atlantic Resolve", — говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

По сообщению американского посольства в Бельгии, через порт Антверпена транзитом в рамках ротации проследуют 85 танков и 3,3 тысячи человек личного состава американской бронетанковой бригады.

Как уточнили в субботу бельгийские СМИ, конечным пунктом переправки сил является Польша. Сейчас в порту идет разгрузка 800 транспортных средств, затем ожидается прибытие еще двух судов с двумя с половиной тысячами транспортных средств, включая танки M-1 Abrams.

В начале этого года армия США сообщила, что 1-я бронетанковая бригада, дислоцированная в штате Техас, будет переброшена в Европу летом этого года, чтобы заменить в Польше 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии.

В Польше развернута бронетанковая бригада США в составе около 3,5 тысячи человек, оснащенная танками Abrams и самоходными гаубицами Paladin.