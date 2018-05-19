Киев подозревает "Грузинский легион" в хищениях оружия, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Украинское командование подозревает бойцов 25 батальона "Грузинский легион" в хищениях боеприпасов и вооружения со складов ВС Украины в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Штабом оперативного командования "Восток" проводится служебное расследование по факту хищения в 54 бригаде ВСУ оружия и боеприпасов во время увольнения 46 военнослужащих 25 батальона "Грузинский легион" в феврале этого года после конфликта с командиром бригады полковником Майстренко", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что, по имеющимся в распоряжении ЛНР данным, ущерб, нанесенный бригаде, насчитывает 75 единиц оружия, в том числе 15 гранатометов. "Предположительно, данное оружие собиралось в отдельных схронах для последующей продажи криминальным группировкам Украины, которые участвуют в акциях оппозиции под руководством Михаила Саакашвили", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

Марочко дополнил, что в рамках проведения расследования 16 мая в бригаду прибыл командующий сухопутными войсками ВС Украины Сергей Попко.

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