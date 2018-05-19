В Крыму ответили на планы Порошенко использовать мост на полуостров

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков в интервью RT прокомментировал намерение президента Украины Петра Порошенко использовать Крымский мост для связей с Кубанью.

"Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются. <…> Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины", — заявил Бобков.

Как подчеркнул чиновник, на Украине существует "огромное количество экономических сложностей".

"Еще больше усугубляется расслоение общества. Те вещи, которые сдерживали людей, в виде "шенгена" и еще каких-то виртуальных вещей, уходят", — заметил Бобков.

При этом украинские политики стараются отвлечь население от насущных проблем с помощью разговоров о "неисправностях" Крымского моста.

"На уровне серьезных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится. Или, как только будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец", — считает Бобков.

Ранее Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится жителям России, чтобы покинуть Крым. При этом украинская сторона, по словам президента, намерена использовать его для связи с Кубанью. Порошенко отметил, что подобное станет возможным после того, как Украина "вернет контроль" над полуостровом.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако российские власти многократно отмечали, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

Крымский мост, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Сейчас он открыт для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Осенью ожидается запуск движения грузовиков, а в конце следующего года — поездов.