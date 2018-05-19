СМИ: в Марселе эвакуировали вокзал

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Архивное фото

Полиция на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Архивное фото

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости. Железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован после задержания подозрительного мужчины, сообщает издание Provence со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, военный, находящийся на вокзале, увидел мужчину с сумкой, в которой можно было различить провода и аккумуляторы.

Мужчина был задержан, но отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, он заверял, что в его сумке нет взрывчатых веществ.

В настоящий момент вокзал обследуют сапёры, железнодорожное сообщение временно прервано.