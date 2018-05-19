"Красаучик": Прилепин поблагодарил Яроша за выдачу имен убийц комбата Мамая

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель командира разведывательно-штурмового батальона спецназа армии ДНР, писатель Захар Прилепин поблагодарил депутата Рады и бывшего лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша за информацию об украинских силовиках, убивших командира бригады "Пятнашка" Олега Мамиева (позывной — Мамай).

"Ярош, спасибо за службу. <…> Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик", — написал Прилепин в фейсбуке.

Ранее Ярош заявил, что в убийстве Мамиева участвовали "комбат Черный, ротный Рембо и друг Кипиш" (правописание автора сохранено. — Прим. ред.). Прилепин обратил внимание на орфографические ошибки в позывных украинских военных.

"Характерно, что киногерой "Рэмбо" пишется через "э". Неужели ротный решил назвать себя в честь французского поэта? Батюшки-светы. А Черный — в честь поэта Саши Черного? Ну и наконец, малахольные, "Кипиш" (то есть скандал, разборка — русское жаргонное слово) пишется через "е" — Кипеш", — указал писатель, посоветовав украинским военнослужащим учить русский язык.

О гибели Олега Мамиева стало известно в ночь на 18 мая. Комбата ранили на передовой в районе Авдеевки — он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот.

Мамиев приехал в Донбасс из Осетии после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Он воевал в подразделении "Восток", затем перешел в интербригаду "Пятнашка" и вскоре ее возглавил. За службу Мамай был удостоен высших наград самопровозглашенной ДНР.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.