МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самолет Су-30МКИ ВВС Индии отследил китайский истребитель Chengdu J-20, совершавший пролет над Тибетом, сообщает портал Indian Defence Research Wing.

По информации издания, это произошло в январе, когда китайские истребители отрабатывали воздушные бои в районе индийской границы. После учений индийские летчики, наблюдавшие за маневрами из своего воздушного пространства, заявили, что радар Су-30МКИ смог засечь "невидимок".

"Новые китайские самолеты не такие уж и "невидимые", поэтому индийским ВВС удалось справиться с вызовом. <…> Радар "Сухого" смог их обнаружить, поэтому появление J-20 не повлияет на расстановку сил в регионе", — утверждает портал со ссылкой на представителей Военно-воздушных сил Индии.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества. Ежегодно Москва поставляет Нью-Дели оружие и технику на миллиарды долларов.

Индия производит многоцелевой истребитель Су-30МКИ самостоятельно по лицензии, Россия поставляет лишь сырье — авиационный алюминий и титановую штамповку. Так, с 2000 года корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) выпустила более 200 самолетов.