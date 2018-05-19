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Премьер Греции подтвердил требование изменить конституцию Македонии

15:2419.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас . Архивное фотоПремьер-министр Греции Алексис Ципрас . Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в субботу проинформировал президента Прокописа Павлопулоса и лидеров политических партий о ходе переговоров по решению "македонской проблемы" и подтвердил требование внести изменения в конституцию соседней страны, сообщила пресс-служба премьера.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ципрас рассказал о "тяжелом процессе" по решению македонской проблемы

На минувшей неделе Ципрас провёл переговоры со своим коллегой из бывшей югославской республики Македония Зораном Заевым.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.

Ципрас утром в субботу встретился с президентом Греции Павлопулосом, а затем провел телефонные разговоры с политическими лидерами страны, чтобы информировать их о ходе переговоров по названию БЮРМ, отмечает пресс-служба.

"Информируя политических лидеров, премьер-министр вновь подтвердил позицию правительства по поиску соглашения, в соответствии с национальной линией — составное название, которое будет использоваться всюду. В этом контексте он подчеркнул как необходимую предпосылку пересмотр конституции соседней страны, что позволит устранить любую форму ирредентизма. Конституционные изменения необходимы также в качестве одного из основных условий членства в международных организациях",- сообщила пресс-служба.

Флаги Греции. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Глава МИД Греции рассказал о ходе переговоров о переименовании Македонии

Премьер-министр также сообщил политическим лидерам, что позиция правительства заключается в том, чтобы не вдаваться в конкретное обсуждение, если сначала не будут выполнены указанные условия.

Реакция большинства партий пока неизвестна, но лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас уже высказался против приема бывшей югославской республики Македония в НАТО и Евросоюз.

Как сообщила пресс-служба КПГ, генсек партии Куцумбас подтвердил премьеру позицию партии — не допустить присоединения соседней страны к НАТО и ЕС. Он заявил также, что любое соглашение должно предусматривать пересмотр конституции в соседней стране, чтобы устранить все вопросы ирредентизма.

Куцумбас заявил также, что имя должно иметь четкое географическое определение, чего не гарантирует новое предложение переименовать соседнюю страну в "Республику Илинденская Македония".

После переговоров Ципраса и Заева появились публикации, что Скопье выдвинул новое предложение по названию — Республика Илинденская Македония, с которым может согласиться оппозиция в Скопье. Это название ссылается на Илинденское восстание против османской империи в 1903 году, названное так, поскольку оно началось в Ильин день — 2 августа.

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