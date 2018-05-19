Премьер Греции подтвердил требование изменить конституцию Македонии

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в субботу проинформировал президента Прокописа Павлопулоса и лидеров политических партий о ходе переговоров по решению "македонской проблемы" и подтвердил требование внести изменения в конституцию соседней страны, сообщила пресс-служба премьера.

На минувшей неделе Ципрас провёл переговоры со своим коллегой из бывшей югославской республики Македония Зораном Заевым.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.

Ципрас утром в субботу встретился с президентом Греции Павлопулосом, а затем провел телефонные разговоры с политическими лидерами страны, чтобы информировать их о ходе переговоров по названию БЮРМ, отмечает пресс-служба.

"Информируя политических лидеров, премьер-министр вновь подтвердил позицию правительства по поиску соглашения, в соответствии с национальной линией — составное название, которое будет использоваться всюду. В этом контексте он подчеркнул как необходимую предпосылку пересмотр конституции соседней страны, что позволит устранить любую форму ирредентизма. Конституционные изменения необходимы также в качестве одного из основных условий членства в международных организациях",- сообщила пресс-служба.

Премьер-министр также сообщил политическим лидерам, что позиция правительства заключается в том, чтобы не вдаваться в конкретное обсуждение, если сначала не будут выполнены указанные условия.

Реакция большинства партий пока неизвестна, но лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас уже высказался против приема бывшей югославской республики Македония в НАТО и Евросоюз.

Как сообщила пресс-служба КПГ, генсек партии Куцумбас подтвердил премьеру позицию партии — не допустить присоединения соседней страны к НАТО и ЕС. Он заявил также, что любое соглашение должно предусматривать пересмотр конституции в соседней стране, чтобы устранить все вопросы ирредентизма.

Куцумбас заявил также, что имя должно иметь четкое географическое определение, чего не гарантирует новое предложение переименовать соседнюю страну в "Республику Илинденская Македония".

После переговоров Ципраса и Заева появились публикации, что Скопье выдвинул новое предложение по названию — Республика Илинденская Македония, с которым может согласиться оппозиция в Скопье. Это название ссылается на Илинденское восстание против османской империи в 1903 году, названное так, поскольку оно началось в Ильин день — 2 августа.