СМИ: Саудовская Аравия освободит около тысячи заключенных из Эфиопии

КАИР, 19 мая — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии освободят в субботу около тысячи заключенных из Эфиопии в ходе визита в Эр-Рияд эфиопского премьера Абия Ахмеда, сообщило эфиопское издание Fana.

"Всего порядка тысячи эфиопских заключённых будут освобождены", — сказал изданию официальный представитель правительства африканской страны.

Ранее МИД Эфиопии сообщил, что Аддис-Абеба обращалась с официальным запросом об освобождении эфиопских граждан, находящихся в местах заключения в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии десятки тысяч иностранцев отбывают наказание, в основном, за нарушение миграционного законодательства.