ДНР обвинила ВСУ в применении запрещенных боеприпасов со шрапнелью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (240)

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики применили при обстреле Горловки, подконтрольной самопровозглашенной ДНР, запрещенные международными конвенциями боеприпасы со шрапнелью, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Накануне в администрации Горловки сообщили об обстреле жилых кварталов города, в результате погибла мирная жительница.

"Вчера были применены по жилым районам Горловки артиллерийские боеприпасы со шрапнелью. Весь Комсомольский район усеян поражающими элементами в виде гвоздей. Применение таких боеприпасов полностью нарушает международные конвенции", — отметил Басурин.