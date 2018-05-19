ДНР обвинила ВСУ в применении запрещенных боеприпасов со шрапнелью

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики применили при обстреле Горловки, подконтрольной самопровозглашенной ДНР, запрещенные международными конвенциями боеприпасы со шрапнелью, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Накануне в администрации Горловки сообщили об обстреле жилых кварталов города, в результате погибла мирная жительница.
"Вчера были применены по жилым районам Горловки артиллерийские боеприпасы со шрапнелью. Весь Комсомольский район усеян поражающими элементами в виде гвоздей. Применение таких боеприпасов полностью нарушает международные конвенции", — отметил Басурин.