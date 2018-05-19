На борту упавшего на Кубе лайнера находились 110 человек

МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение в Гаване. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа — всего 110 человек. Троим женщинам удалось выжить, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Среди пассажиров было пятеро иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Позже выяснилось, что двое погибших — граждане Аргентины. По данным российского посольства на Кубе, россиян на борту не было.
Сейчас все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.
Катастрофа стала первой для компании Cubana de Aviacion с 1999 года, следует из данных портала Aviation Safety Network (ASN), отслеживающего авиационные происшествия.
Кому удалось выжить
Сразу после катастрофы четырех человек обнаружили живыми — мужчину и трех женщин. Мужчина умер по дороге в больницу, женщин доставили в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии.
Позднее местное ТВ сообщило, что одна из женщин тоже скончалась, но затем эту информацию опровергли. У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.
"Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за развития тех серьезных травм, которые они получили, им потребуется интенсивное вмешательство медиков", — сказал директор больницы имени Каликсто Гарсия Карлос Альберто Мартинес в эфире телеканала CubaTV.
Он пояснил, что, хотя состояние пострадавших оценивается как тяжелое с угрозой для жизни, после хирургического вмешательства удалось улучшить гемодинамический контроль.
Корреспондент РИА Новости, который посетил больницу, подтвердил, что три выжившие находятся в отделении интенсивной терапии.
Возможная причина
Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет. Его выпустили в 1979 году, но у него были все необходимые разрешения на работу.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения, и выразил соболезнования родным погибших. Черные ящики пока не найдены.
"За 13 минут до его падения наш экипаж, выполнявший другой внутренний рейс авиакомпании Сubana, вылетел в провинцию Сантьяго-де-Куба. Мы общались с ними по радиосвязи, выруливая на взлетную полосу <…>. Сегодня около 11 утра мы, члены двух экипажей, встретились в служебном помещении терминала, чтобы пообедать и перекинуться несколькими словами перед полетом. Мы больше так не встретимся — по всей видимости, из-за технического сбоя, произошедшего в воздушном судне", — рассказал бортинженер по имени Йоаннер порталу Cubadebate.
Слова соболезнования
Государственный совет Кубы объявил в стране официальный траур. С шести утра 19 мая до полуночи 20 мая приспустят государственные флаги на зданиях органов власти и военных объектах.
Соболезнования в связи с трагедией выразили Венесуэла, Испания, Мексика, Франция, Китай, Белоруссия.
"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе, — сообщает пресс-служба Кремля.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования. "Мы скорбим вместе с народом Кубы. Прошу вас, господин председатель, передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления выжившим", — говорится в его телеграмме.
Компания Boeing, со своей стороны, также выразила соболезнования и заявила, что готова оказать необходимую техническую помощь.