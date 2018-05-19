На борту упавшего на Кубе лайнера находились 110 человек

МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение в Гаване. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа — всего 110 человек. Троим женщинам удалось выжить, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Boeing 737-200, который авиакомпания Cubana de Aviacion арендовала у мексиканской Global Air, разбился вскоре после взлета. Самолет направлялся из Гаваны в Ольгин. Он рухнул на территории сельскохозяйственных посадок между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.

Среди пассажиров было пятеро иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Позже выяснилось, что двое погибших — граждане Аргентины. По данным российского посольства на Кубе, россиян на борту не было.

Очевидцы рассказывают, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линию электропередачи. По их словам, первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

Сейчас все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.

Катастрофа стала первой для компании Cubana de Aviacion с 1999 года, следует из данных портала Aviation Safety Network (ASN), отслеживающего авиационные происшествия.

Кому удалось выжить

Сразу после катастрофы четырех человек обнаружили живыми — мужчину и трех женщин. Мужчина умер по дороге в больницу, женщин доставили в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии.

Позднее местное ТВ сообщило, что одна из женщин тоже скончалась, но затем эту информацию опровергли. У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.

По последним данным, состояние женщин стабильно, но угроза еще не миновала.

"Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за развития тех серьезных травм, которые они получили, им потребуется интенсивное вмешательство медиков", — сказал директор больницы имени Каликсто Гарсия Карлос Альберто Мартинес в эфире телеканала CubaTV.

Он пояснил, что, хотя состояние пострадавших оценивается как тяжелое с угрозой для жизни, после хирургического вмешательства удалось улучшить гемодинамический контроль.

Корреспондент РИА Новости, который посетил больницу, подтвердил, что три выжившие находятся в отделении интенсивной терапии.

Возможная причина

Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет. Его выпустили в 1979 году, но у него были все необходимые разрешения на работу.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения, и выразил соболезнования родным погибших. Черные ящики пока не найдены.

Бортинженер, обслуживавший рейс, вылетевший на несколько минут раньше Boeing 737-200, считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой.

"За 13 минут до его падения наш экипаж, выполнявший другой внутренний рейс авиакомпании Сubana, вылетел в провинцию Сантьяго-де-Куба. Мы общались с ними по радиосвязи, выруливая на взлетную полосу <…>. Сегодня около 11 утра мы, члены двух экипажей, встретились в служебном помещении терминала, чтобы пообедать и перекинуться несколькими словами перед полетом. Мы больше так не встретимся — по всей видимости, из-за технического сбоя, произошедшего в воздушном судне", — рассказал бортинженер по имени Йоаннер порталу Cubadebate.

Слова соболезнования

Государственный совет Кубы объявил в стране официальный траур. С шести утра 19 мая до полуночи 20 мая приспустят государственные флаги на зданиях органов власти и военных объектах.

Соболезнования в связи с трагедией выразили Венесуэла, Испания, Мексика, Франция, Китай, Белоруссия.

Президент России Владимир Путин направил председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу телеграмму с соболезнованиями.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе, — сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования. "Мы скорбим вместе с народом Кубы. Прошу вас, господин председатель, передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления выжившим", — говорится в его телеграмме.

Компания Boeing, со своей стороны, также выразила соболезнования и заявила, что готова оказать необходимую техническую помощь.