Порошенко уверен, что Украина станет членом "большой европейской семьи"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о "европейском" будущем, которое, по его мнению, ждет страну. Об этом глава государства написал в соцсетях по случаю празднования Дня Европы.

Он отметил, что европейские страны объединяет не только география, но и общие ценности.

"Уверен, что Украина станет членом великой европейской семьи!" — добавил Порошенко в Twitter.

В Европе не разделяют уверенность украинского лидера. Так, на прошлой неделе глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли заявил, что у Киева нет перспективы получить членство в Евросоюзе.

Украина на протяжении долгого времени заявляет о надеждах на вступление в ЕС. Киев настаивал на включении ремарки о перспективах членства в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Тем не менее руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным.