ВСУ проводят учения по оборудованию понтонных переправ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики проводят в Донбассе учения по оборудованию понтонных переправ и захвату территорий, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Агрессивные намерения противника подтверждаются и характером проводимых военных учений. Так, в районе населенного пункта Новоайдар с подразделениями 80 бригады ВСУ проведено тактико-специальное учение с отработкой вопросов наведения понтонной переправы через водную преграду, а также переброски личного состава и вооружения и военной техники, для захвата и удержания плацдарма на противоположном берегу", — рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что последние две недели украинские силовики активно проводят разведку вдоль реки Северский Донец в районах, вблизи линии соприкосновения.

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