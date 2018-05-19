ВСУ проводят учения по оборудованию понтонных переправ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики проводят в Донбассе учения по оборудованию понтонных переправ и захвату территорий, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что последние две недели украинские силовики активно проводят разведку вдоль реки Северский Донец в районах, вблизи линии соприкосновения.
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