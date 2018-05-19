Народная милиция ЛНР указала позиции, с которых велся обстрел Троицкого

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (240)

Разрушенный дом в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения. Архивное фото

Разрушенный дом в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 мая- РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко в субботу назвал позиции украинских силовиков, с которых был произведен обстрел населенного пункта Троицкое, повлекший за собой гибель троих мирных жителей.

Ранее украинские силовики заявили об артобстреле населенного пункта Троицкое в Донбассе со стороны ополченцев, разрушениях и гибели трех мирных жителей.

"По данным нашей разведки, в населенном пункте Красный Пахарь находится пункт временной дислокации самоходного артиллерийского дивизиона 54 бригады ВСУ с гаубицами 2С1", — сказал Марочко.

По данным оборонного ведомства республики, в ночь обстрела с 17 на 18 мая артиллерийская батарея из состава указанного дивизиона выдвинулась на огневую позицию в населенный пункт Возрождение для обстрела позиций Народной милиции ЛНР.

"Ввиду неопытности украинских наводчиков, во время обстрела часть снарядов попала в жилой сектор населенного пункта Троицкое", — сказал Марочко.

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