Народная милиция ЛНР указала позиции, с которых велся обстрел Троицкого

ЛУГАНСК, 19 мая- РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко в субботу назвал позиции украинских силовиков, с которых был произведен обстрел населенного пункта Троицкое, повлекший за собой гибель троих мирных жителей.
"По данным нашей разведки, в населенном пункте Красный Пахарь находится пункт временной дислокации самоходного артиллерийского дивизиона 54 бригады ВСУ с гаубицами 2С1", — сказал Марочко.
По данным оборонного ведомства республики, в ночь обстрела с 17 на 18 мая артиллерийская батарея из состава указанного дивизиона выдвинулась на огневую позицию в населенный пункт Возрождение для обстрела позиций Народной милиции ЛНР.
"Ввиду неопытности украинских наводчиков, во время обстрела часть снарядов попала в жилой сектор населенного пункта Троицкое", — сказал Марочко.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>