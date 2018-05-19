После стычек с войсками Израиля в Газе от ран погибли двое палестинцев

ГАЗА, 19 мая — РИА Новости. Двое палестинцев скончались от ранений, полученных в понедельник — самый кровопролитный день столкновений с израильскими военными вдоль границ сектора Газа, сообщили местные медики.
"Сегодня утром в больницах Шифа и аль-Акса умерли двое мужчин, 58 и 20 лет, которые 14 мая получили ранения в столкновениях с израильской армией", — сказал РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Всего с 30 марта, когда начались протестные акции на границе с Израилем под общим названием "Великий марш возвращения", в столкновениях с военными погибли 110 палестинцев.
После 14 мая масштабы выступлений и цифры потерь заметно сократились. Накануне на границах анклава пострадали 58 человек, только двое из которых ранены боевыми пулями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.
Местные медики рассказывают, что раненых вывозят на лечение за рубеж через Израиль и Египет, который впервые за долгое время открыл "Рафах", единственный переход на границе с сектором Газа, и обещает, что тот будет работать весь священный для мусульман месяц Рамадан.
Называя свои действия необходимой самообороной от агрессивных толп, идущих на прорыв границы, Израиль отвергает призывы к международному расследованию кровопролития и грозит продолжить применять военную силу в подобных обстоятельствах.