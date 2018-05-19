После стычек с войсками Израиля в Газе от ран погибли двое палестинцев

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 19 мая — РИА Новости. Двое палестинцев скончались от ранений, полученных в понедельник — самый кровопролитный день столкновений с израильскими военными вдоль границ сектора Газа, сообщили местные медики.

За 14 мая, когда многотысячные протесты совпали с открытием американского посольства в Иерусалиме, погибли или получили ранения, оказавшиеся смертельными, 64 жителя анклава.

"Сегодня утром в больницах Шифа и аль-Акса умерли двое мужчин, 58 и 20 лет, которые 14 мая получили ранения в столкновениях с израильской армией", — сказал РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Всего с 30 марта, когда начались протестные акции на границе с Израилем под общим названием "Великий марш возвращения", в столкновениях с военными погибли 110 палестинцев.

После 14 мая масштабы выступлений и цифры потерь заметно сократились. Накануне на границах анклава пострадали 58 человек, только двое из которых ранены боевыми пулями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

Местные медики рассказывают, что раненых вывозят на лечение за рубеж через Израиль и Египет, который впервые за долгое время открыл "Рафах", единственный переход на границе с сектором Газа, и обещает, что тот будет работать весь священный для мусульман месяц Рамадан.

Называя свои действия необходимой самообороной от агрессивных толп, идущих на прорыв границы, Израиль отвергает призывы к международному расследованию кровопролития и грозит продолжить применять военную силу в подобных обстоятельствах.