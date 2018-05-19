В Киеве заявили о трех вариантах "возвращения" Донбасса

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак назвал три варианта "возвращения" Донбасса под контроль Киева.

"Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго", — заявил Грымчак в интервью украинскому онлайн-изданию "Обозреватель".

Есть и военный сценарий, но такой расклад "маловероятен по многим причинам", добавил политик.

По его словам, оптимальным вариантом для Киева будет ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль Украины.

Ранее Грымчак говорил, что украинская армия способна "вернуть" территории самопровозглашенных республик за две недели. Однако он сделал оговорку, что такой сценарий кажется "наименее вероятным".

Приоритетным политик назвал "хорватский" сценарий, подразумевающий введение в Донбасс миротворческой миссии и вывод оттуда "иностранных войск". Таковыми в Киеве, судя по всему, считают российские вооруженные силы — украинские власти постоянно заявляют об их присутствии в регионе, хотя убедительных доказательств никогда не представляли.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР И ДНР, заявивших о независимости после госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Стороны не раз достигали договоренностей о перемирии, но и после этого в Донбассе продолжаются перестрелки.