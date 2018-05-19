Патриарх Кирилл выразил соболезнования кубинцам в связи с авиакатастрофой

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования председателю Госсовета Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с авиакатастрофой в аэропорту Гаваны, сообщает сайт Русской православной церкви.

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа, при этом три человека выжили.

"С глубокой скорбью узнал о катастрофе авиалайнера в аэропорту Гаваны, унесшей многие человеческие жизни. Приношу вам, родным и близким жертв трагедии, сердечные и искренние соболезнования. Верующие нашей Церкви сопереживают горю, которое коснулось многих семей", — говорится в обращении патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви заявил, что молится, чтобы Господь облегчил боль и страдания людей, потерявших своих родных и близких, и подал скорое исцеление тем, кому удалось выжить.