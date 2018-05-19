В Госдуме прокомментировали планы Порошенко на Крымский мост

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Высказывания президента Украины Петра Порошенко о планах использовать Крымский мост — проявление "фантомных болей". Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT.

По его словам, мост через Керченский пролив стал символом физического воссоединения Крыма с Россией и окончательно поставил точку в вопросе принадлежности полуострова.

"Для них (украинских властей. — Прим. ред.) данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа", — сказал парламентарий.

Он отметил, что различные инсинуации со стороны Киева, скорее всего, будут продолжаться.

"Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань", — сказал Морозов. Он напомнил, что в России считают украинцев родственным народом.

Ранее Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится россиянам для того, чтобы покинуть Крым, а Украина, по его словам, намерена использовать его для связей с Кубанью. Это произойдет, уточнил Порошенко, после того, как Киев "вернет контроль" над Крымом.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Киев по-прежнему считает Крым своей, хотя и временно оккупированной, территорией. При этом Москва не раз отмечала, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН.

Мост через Керченский пролив, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Сейчас он открыт для легковых авто и пассажирских автобусов. По мосту можно ездить со скоростью до 90 километров в час без остановок. В октябре планируется запустить движение грузовиков, а в конце следующего года — поездов.

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