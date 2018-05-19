В Госдуме прокомментировали планы Порошенко на Крымский мост

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Высказывания президента Украины Петра Порошенко о планах использовать Крымский мост — проявление "фантомных болей". Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT.
"Для них (украинских властей. — Прим. ред.) данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа", — сказал парламентарий.
Он отметил, что различные инсинуации со стороны Киева, скорее всего, будут продолжаться.
"Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань", — сказал Морозов. Он напомнил, что в России считают украинцев родственным народом.
Ранее Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится россиянам для того, чтобы покинуть Крым, а Украина, по его словам, намерена использовать его для связей с Кубанью. Это произойдет, уточнил Порошенко, после того, как Киев "вернет контроль" над Крымом.
Мост через Керченский пролив, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Сейчас он открыт для легковых авто и пассажирских автобусов. По мосту можно ездить со скоростью до 90 километров в час без остановок. В октябре планируется запустить движение грузовиков, а в конце следующего года — поездов.
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