Премьер Греции пообещал дать грекам за рубежом право голосовать на выборах

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что поддержит предоставление грекам, проживающим за рубежом, права голосовать на выборах, в то же время он исключил возможность досрочных парламентских выборов, заявив, что они пройдут в установленный законом срок – в сентябре 2019 года.

Вопрос о выборах Ципрас затронул по время выступления в парламенте Греции при обсуждении коррупционного дела швейцарской фармацевтической компании Novartis и причастности к нему бывших министров.

Оппозиция требует провести досрочные выборы в парламент и заявляет, что надо дать право голоса грекам, внесенным в избирательные списки, но проживающим за рубежом. За рубежом живет примерно 5 миллионов греков, десятки тысяч из них зарегистрированы в избирательных списках в Греции.

"Я хотел бы заявить с трибуны парламента этим людям, особенно тем, кому в последние годы приходилось эмигрировать за границу, кого высылало собственное правительство, что мы будем первыми, кто предоставит им право голосовать за рубежом. Да, дети brain drain (утечки мозгов) имеют право голосовать в странах их проживания", — сказал премьер.

Ципрас раскритиковал требования крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" провести досрочные выборы в связи с изменением политической ситуации в стране и предстоящим выходом Греции из программ помощи с кредиторами.

"Лидер парламентской оппозиции вновь требует выборы. Не удивительно. В течение двух с половиной лет я слышу это. Он просит провести выборы в сентябре, вице-президент его партии призывает к выборам завтра, а его советник считает, что выборы пройдут вместе с европейскими выборами и будут в мае 2019 года", — сказал премьер и отверг все эти требования. "Следующие выборы намечены на осень 2019 года", — заявил Ципрас.