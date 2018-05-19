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Парламент Греции отправил на расследование дело о коррупции Novartis

11:2419.05.2018
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© РИА Новости / Геннадий МельникЭвзоны в Афинах. Архивное фотоЭвзоны в Афинах. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Парламент Греции проголосовал за передачу на расследование в министерство юстиции коррупционного дела швейцарской фармацевтической компании Novartis и не стал выносить решения о преследовании за взятки десяти политиков — двух бывших премьеров и восьми бывших министров.

Мужчина проходит возле здания парламента Греции в Афинах. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis
В Греции создадут комиссию по расследованию коррупционного дела Novartis
Парламент счел, что не имеет полномочий для обвинения в коррупции членов правительства.

Заседание продолжалось более 14 часов – оно началось утром в пятницу и завершилось поздно ночью. Оно было посвящено итогам работы парламентской комиссии по расследованию дела Novartis.

"За" передачу дела в Минюст и против преследования политиков проголосовали депутаты правящей коалиции и ультраправой партии "Золотая заря", другие оппозиционные партии в голосовании не участвовали.

Оппозиция обвинила правительство в "интригах", назвала дело "пузырем", а итоги голосования расценила как фиаско правящей коалиции. Однако премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в ходе слушаний, что дело Novartis взялось не из вакуума, и поинтересовался – издавались или нет при предыдущих правительствах министерские указы, предоставлявшие льготы швейцарской компании?

Работа полиции в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
В Греции десять экс-министров обвинили во взяточничестве по делу Novartis
Ципрас заявил, что правительство намерено полностью пролить свет на это дело и не допустить ухода от ответственности виновных. "И единственный способ состоит в том, чтобы вернуть дело в обычное правосудие, которое является единственным, кто может решить", — сказал премьер.

По его словам, закон не позволяет признать, что взяточничество и отмывание денег не связаны с исполнением министром обязанностей, а, следовательно, парламент не компетентен проводить судебное преследование.

Греческое законодательство запрещает без разрешения парламента преследовать политиков за действия, совершенные во время исполнения ими обязанностей на государственной службе. "Однако продолжать расследование может обычное правосудие, которое контролирует преступления, не подпадающие в закон об ответственность министров", — сказал премьер, отметив, что такие выводы содержатся в докладе парламентской комиссии.

Дело Novartis

Вид на парламент Греции в Афинах. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis
Американские прокуроры прибыли в Грецию расследовать дело компании Novartis
Швейцарская компания Novartis — один из крупнейших в мире производителей лекарств — подозревается в том, что давала взятки тысячам врачей и государственных служащих за продвижение ее лекарственных средств. В расследовании, начатом более года назад, участвовало и ФБР США. По мнению следствия, завышение цен на лекарства в Греции "сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке". Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в десятках других стран.

Среди подозреваемых в причастности к коррупции — бывшие премьер-министры Антонис Самарас (2012-2015 годы) и Панайотис Пикрамменос (премьер служебного правительства в мае-июне 2012 года), бывшие министры Яннис Стурнарас (сейчас глава Банка Греции), Димитрис Аврамопулос (сейчас еврокомиссар по делам миграции и внутренним делам), Адонис Георгиадис, Эвангелос Венизелос (бывший вице-премьер — глава МИД, бывший министр финансов, обороны, культуры, юстиции), Андреас Ликурентзос, Мариос Салмас, Андреас Ловердос, Йоргос Кутруманис.

Премьер Греции Ципрас ранее оценил в 23 миллиарда евро потери страны от завышения цен на лекарства Novartis, пообещал довести расследование до конца и потребовать возмещения ущерба. По его словам, огромные потери государства от коррупции по делу Novartis стали одной из причин финансового кризиса, разразившегося в 2010 году, когда страна вынуждена была подписать меморандумы с кредиторами и прибегнуть к их помощи.

"Наша страна оказалась банкротом из-за морального упадка, вырождения целой политической системы, толерантности к коррупции, которая царила в течение многих лет в стране", — сказал премьер.

Сама компания заявила, что более 14 месяцев Novartis сотрудничает с греческими и американскими властями и проводит собственные внутренние расследования. Компания заявляла также, что не будет комментировать слухи и обвинения в средствах массовой информации, "которые являются результатом выборочных утечек конфиденциальных данных и части предварительного расследования".

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