"Альтернатива для Германии" подала в суд на Меркель

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель в связи с миграционной политикой правительства. Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на юриста партии Штефана Бранднера.

По его словам, жалобу подали в конституционный суд города Карлсруэ еще 14 апреля.

В ней говорится, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право бундестага участвовать в решении вопроса. Поэтому АдГ требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.

"Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если приведет к желаемому результату", — заявил Брандер. Он добавил, что тогда Меркель должна будет в кратчайшие сроки покинуть пост.

По оценкам МВД, в 2015 году в Германию въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, и это спровоцировало рост правых настроений в стране. В результате поток мигрантов ограничили до 200 тысяч человек в год.

Миграционная политика была одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства. При этом "Альтернатива для Германии" во время предвыборной кампании 2017 года обещала, что запустит расследование "политики открытых дверей" канцлера Меркель.