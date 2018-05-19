Япония и Австралия призывают к полной денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Австралия и островные государства Тихого океана, в том числе Япония и Новая Зеландия, выразили "серьезную озабоченность" продолжающимися нарушениями санкций Совета безопасности ООН со стороны КНДР и призвали Пхеньян предпринять конкретные меры для полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.
"Лидеры подчеркнули значимость дипломатических усилий для достижения полного, проверяемого и необратимого уничтожения всех видов оружия массового поражения, в том числе биологического и химического оружия, а также баллистических ракет и объектов в КНДР, относящихся к ядерной и ракетной программе. Они также отметили значимость соблюдения международных резолюций", — говорится в совместной декларации по итогам состоявшегося в Японии восьмого саммита лидеров тихоокеанских островных государств.
В документе отмечается, что члены саммита "выразили серьезную озабоченность предпринимаемыми действиями КНДР для обхода санкций". В частности, главы стран-членов саммита призвали "повысить усилия для соблюдения резолюций Совета безопасности ООН, в том числе отменить регистрацию морских судов КНДР, которые были замечены в незаконной торговле, или судов тех стран", под флагами которых были выявлены нарушители.
"Лидеры призвали КНДР предпринять конкретные и незамедлительные действия по соблюдению резолюций Совета безопасности ООН… Они также выразили надежду, что заявления КНДР об уничтожении ядерного полигона приведет к конкретным действиям для реализации обещаний", — говорится в декларации.
Несмотря на ослабление напряженности на Корейском полуострове на фоне состоявшегося 27 апреля первого за 10 лет саммита между лидерами Южной Кореи и КНДР, правительство Японии продолжает настаивать на необходимости сохранения максимального давления на Пхеньян до принятия им конкретных шагов по денуклеаризации.
В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
Однако во вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.