Япония и Австралия призывают к полной денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Австралия и островные государства Тихого океана, в том числе Япония и Новая Зеландия, выразили "серьезную озабоченность" продолжающимися нарушениями санкций Совета безопасности ООН со стороны КНДР и призвали Пхеньян предпринять конкретные меры для полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

"Лидеры подчеркнули значимость дипломатических усилий для достижения полного, проверяемого и необратимого уничтожения всех видов оружия массового поражения, в том числе биологического и химического оружия, а также баллистических ракет и объектов в КНДР, относящихся к ядерной и ракетной программе. Они также отметили значимость соблюдения международных резолюций", — говорится в совместной декларации по итогам состоявшегося в Японии восьмого саммита лидеров тихоокеанских островных государств.

В документе отмечается, что члены саммита "выразили серьезную озабоченность предпринимаемыми действиями КНДР для обхода санкций". В частности, главы стран-членов саммита призвали "повысить усилия для соблюдения резолюций Совета безопасности ООН, в том числе отменить регистрацию морских судов КНДР, которые были замечены в незаконной торговле, или судов тех стран", под флагами которых были выявлены нарушители.

"Лидеры призвали КНДР предпринять конкретные и незамедлительные действия по соблюдению резолюций Совета безопасности ООН… Они также выразили надежду, что заявления КНДР об уничтожении ядерного полигона приведет к конкретным действиям для реализации обещаний", — говорится в декларации.

Несмотря на ослабление напряженности на Корейском полуострове на фоне состоявшегося 27 апреля первого за 10 лет саммита между лидерами Южной Кореи и КНДР, правительство Японии продолжает настаивать на необходимости сохранения максимального давления на Пхеньян до принятия им конкретных шагов по денуклеаризации.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Однако во вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.