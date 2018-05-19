Лидер Китая выразил соболезнования народу Кубы после авиакатастрофы

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро в связи с крушением самолета, жертвами которого стали более 100 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа, при этом три человека выжили.

"Шокирован, узнав о столь серьезной катастрофе на Кубе, которая привела к значительным жертвам. От лица Компартии Китая, китайского правительства, всего китайского народа и от себя лично я хотел бы выразить глубокие и искренние соболезнования Компартии Кубы, правительству страны, всему кубинскому народу, пострадавшим и семьям жертв этой трагедии", — приводит телеканал слова китайского лидера.

Си Цзиньпин также выразил соболезнования семьям экипажа, которые были гражданами Мексики.

Соболезнования кубинской стороне также направил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.